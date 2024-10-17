Свежие ключи для НОД 32 от
Ключи действительны до 17.10.2024
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ESET Smart Security (ESS) 4-12
|ESET Smart Security 4-8
|Имя пользователя
|Пароль
|EAV-0271951840
|rsdnjpd3kk
|EAV-0271951972
|eacx8hp59h
|EAV-0271952929
|v3xdh76u4e
|EAV-0271954287
|5p8hpfedjn
|EAV-0271955729
|55cb8karun
|ESET Smart Security 9-12
|DEAS-W33U-6R8J-JH5R-FJRH
|DEAS-W33U-6AAF-FSE7-FHP3
|DEAS-W33U-6FBT-TB8M-H4U2
|DEAS-W33U-6CUW-W3P9-JME3
|DEAS-W33U-69UK-KFVU-4U49
|DEAS-W33U-626W-WSV6-VWV2
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ESET NOD32 Antivirus (EAV) 4-12
|ESET NOD32 Antivirus 4-8
|Имя пользователя
|Пароль
|EAV-0271972650
|e4v7tj3nd9
|EAV-0271972650
|e4v7tj3nd9
|EAV-0271980400
|2rcee9pfkx
|EAV-0271997562
|92jtk89mrn
|EAV-0267904889
|ax9rmn4sa8
|ESET NOD32 Antivirus 9-12
|AEMV-XXWS-3VM6-UVK3-VXUP
|BHNN-XTFP-6SSB-V6PA-GUFD
|MWGX-X3J9-DFFX-2TAC-D3CW
|NABP-X8RU-9VDM-C6EV-JMK9
|D33W-X7AR-6USW-6WPS-8GUM
|DEAS-W33U-626W-WSV6-VWV2
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ESET Internet Security 10-12
| E5FE-X3EF-CC7H-AF9J-WEAE
| DEAS-W33H-CK5W-WANG-EC22
|DEAS-W33H-C3HE-EX6F-D9MS
| DEAS-W33H-C4BF-FBBA-FAU8
| DEAS-W33H-CGVG-G8KC-HFCK
| DEAS-W33H-C7H9-99MX-XST8
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ESET Smart Security Premium 10-12
| VND8-W33A-9DXF-FHP7-K3C3
| HNPX-XSUD-RM83-KRHU-JBCG
| D884-XDCE-F4CN-XWA5-A77E
| MEFW-XPFP-FT2U-FF8V-F6E9
| FR8C-XXW6-PEBJ-5334-9KXX
| 5NBH-X97D-MHM7-RUXM-UJND
ESET NOD32 - новое поколение антивирусов. Компания ESET - международный разработчик программного обеспечения в области компьютерной безопасности, предлагает уникальные антивирусные решения семейства ESET NOD32 и др. - для защиты компьютеров, серверов и сетей от широкого круга угроз, связанных с вредоносным кодом: включая вирусы, троянские программы (трояны), черви, шпионские программы, рекламные программы, phishing-атаки, руткиты. Решения компании стабильно занимают лидирующие позиции в рейтинге антивирусов.
Сервера обновления NOD32 Компания ESET регулярно отслеживает появление новых вредоносных программ и предоставляет пользователям NOD32 возможность скачать обновления сигнатурных баз (обновление базы NOD32 происходит автоматически). При этом, если вы приобрели коммерческую версию NOD32, скачать обновления и получить техническую поддержку вы можете бесплатно в течение всего срока действия лицензии.
Для того что бы постоянно получать свежие обновления сигнатурных баз вам необходимо или приобрести лицензию или взять у нас бесплатные ключи для НОД 32. Эти ключи на 30 дней. Ключи для обновления НОД 32 это и есть основная лицензия продукта ESET. Срок возможности обновления антивируса НОД 32 с официальных серверов определяется именно ключом обновления. Они даются для пробы, так сказать оценки программы. После окончания срока действия вам необходимо либо купить лицензию, либо взять еще раз бесплатный ключ для ESET NOD 32 Antivirus, Smart Security, Smart Security Premium, Internet Security на 2019 год. Наши ключи постоянно обновляются и всегда актуальны.